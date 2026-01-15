Produção em crescimento

As enchentes do ano passado prejudicaram severamente os grupos dramáticos locais, eis que muitos deles possuíam sedes ou depósitos em áreas que foram atingidas pelas águas. Não obstante, a atual temporada evidenciou recuperação significativa, inclusive a partir da iniciativa do Multipalco de passar a apoiar financeiramente algumas produções, como foi o caso de “A viúva `Pitorra”, de João Simões Lopes Neto, dirigido por Valter Sobreiro. A peça cumpriu curta temporada no recém inaugurado Teatro Simões Lopes Neto, mas o importante é que teve apoio financeiro do Multipalco, através de um patrocínio do Banrisul, que garantiu, assim, um conjunto de espetáculos, os mais variados, que foram apresentados nos meses de março, abril e maio, marcando o calendário de inauguração da nova sala.