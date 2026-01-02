O ano da ópera

Um balanço das atividades das artes cênicas em Porto Alegre, ao longo de 2025 certamente vai reconhecer que a atividade operística foi o grande destaque desta temporada. Isso resulta de uma série de iniciativas que culminaram numa combinação extraordinária, reconhecida inclusive fora das fronteiras do estado, na medida em que a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, liderada pelo tenor Flávio Leite e pelo soprano Eiko Senda foi a grande vencedora do prêmio da revista Concerto, de São Paulo, na categoria Inovação, concorrendo contra a Osesp – Orquestra do Estado de São Paulo, e a Sala São Paulo, da capital bandeirante. Na passagem de seus primeiros três anos de existência institucional, a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul não apenas garantiu uma dinamização da programação operística da cidade, quanto contribuiu, de maneira decisiva, para a formação de mão-de-obra especializada, através do projeto Ópera Studio, recebendo interessados do centro do país e até do Prata. Mais que isso, a Cia. de Ópera também desenvolveu atividades junto a públicos alternativos, como moradores de asilos, ou de albergues, além de, ao modernizar e variar seu repertório, atrair um novo segmento de espectador, que é o público jovem. Por fim, o sucesso da Companhia de Ópera tem feito com que outros projetos ganhem concretude, o que é altamente saudável.