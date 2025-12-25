Momento de exceção

A estreia de “Brilhante – Nêga Lu em musical” surpreendeu em todos os aspectos. De um lado, imaginar que o gênero musical pudesse dar conta da história de uma personagem poderosa e de grande tradição simbólica na cidade, mas que nem por isso teve uma vida fácil. Em segundo lugar, que o roteiro do espetáculo, toda a sua concepção e concretização ocorressem a partir de produção local. Por fim, que um espetáculo aqui produzido pudesse alcançar resultados tão satisfatórios, do ponto de vista de sua concretização. Eis, em resumo, as grandes qualidades deste trabalho que teve um numeroso elenco, extremamente equilibrado.