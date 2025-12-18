O vazio comunicacional da contemporaneidade

A incrível versatilidade do diretor Luciano Alabarse leva-o a optar, antes da direção de um espetáculo, por uma criação dramatúrgica sempre criativa, porque ele não se limita a criar, simplesmente, um texto, mas a mesclar textos de outros autores, emprestando-lhes novos sentidos e ampliando suas possibilidades de circulação. É o caso de “As cadeiras: alguém vai vir”, em que, ao mesmo tempo em que revela as origens de seu texto, também lhes dá outro sentido, na medida em que coloca um texto lendo ao outro texto, ou um dramaturgo adentrando o universo do outro.