Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasTeatro
Teatro
Antônio Hohlfeldt

Antônio Hohlfeldt

Publicada em 18 de Dezembro de 2025 às 18:38

O vazio comunicacional da contemporaneidade

Compartilhe:
Antonio Hohlfeldt
A incrível versatilidade do diretor Luciano Alabarse leva-o a optar, antes da direção de um espetáculo, por uma criação dramatúrgica sempre criativa, porque ele não se limita a criar, simplesmente, um texto, mas a mesclar textos de outros autores, emprestando-lhes novos sentidos e ampliando suas possibilidades de circulação. É o caso de “As cadeiras: alguém vai vir”, em que, ao mesmo tempo em que revela as origens de seu texto, também lhes dá outro sentido, na medida em que coloca um texto lendo ao outro texto, ou um dramaturgo adentrando o universo do outro.

Notícias relacionadas