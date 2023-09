Como viver mais e melhor

Outlive - A arte e a ciência de viver mais e melhor (Editora Intrínseca, 480 páginas,

R$ 79,90, tradução de Bruno Fiuza e Roberta Clapp), do médico, escritor e comunicador norte-americano Peter Attia, com a colaboração do jornalista e escritor Bill Gifford, investiga com profundidade o envelhecimento e o impacto das doenças crônicas, fornecendo estratégicas práticas para melhorar a saúde e prolongar a vida com qualidade.

Peter Attia é considerado um dos maiores especialistas mundiais em longevidade e Outlive, best-seller instantâneo do New York Times, permanece nas listas dos mais vendidos de não ficção desde o seu lançamento nos Estados Unidos, em março de 2023. Peter, neste verdadeiro manifesto, reavalia a atual abordagem da medicina para mostrar novos rumos para a área, apresentando a Medicina 3.0. Ele defende novos hábitos diários com o objetivo de personalizar uma estratégia pessoal proativa para viver melhor e por mais tempo.

Para Peter, a medicina tradicional parece ter falhado no que diz respeito às doenças relacionadas ao envelhecimento, chamada pelo autor de os quatro cavaleiros: doença cardíaca, câncer, doença neurodegenerativa ou diabetes tipo 2 e disfunções metabólicas relacionadas. Pete ensina que quase sempre os tratamentos das doenças vêm tarde, focados em provocar longevidade em detrimento da saúde ou da qualidade de vida.

"Acredito que nosso objetivo deva ser agir o mais cedo possível, para tentar prevenir o desenvolvimento de doenças como a diabete tipo 2. Devemos ser proativos em vez de reativos. Queremos retardar ou mesmo evitar o surgimento dessas condições e poder viver mais tempo sem doenças, em vez de prolongar a vida com elas", ensina Peter.

Intervenções nutricionais de ponta, fisiologia do exercício e do sono e estratégias de saúde emocional e mental são fundamentais para viver mais e melhor. Peter antes dos 40 anos era médico renomado e maratonista aquático de alto nível e, de repente, descobriu que tinha uma doença cardiovascular, para a qual estava despreparado. Aí dedicou-se ao estudo da longevidade. Outlive resultou de anos de trabalho primoroso de pesquisa e análise.