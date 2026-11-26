O deputado federal gaúcho Osmar Terra (PL, foto) criticou o avanço do mercado de cannabis medicinal no Brasil, que atingiu pela primeira vez a marca bilionária em 2026. Segundo levantamento da consultoria Kaya Mind divulgado pela revista Veja, o setor movimentou R$ 1,14 bilhão no ano, alta de 17% em relação a 2025. Para o parlamentar gaúcho, que é médico, a liberação do uso medicinal abre caminho para a legalização da droga. "Isto quer dizer que a maconha está sendo legalizada no Brasil, com seu nome científico, com todos os malefícios que causaram sua proibição até hoje. Porém, através de uma decisão judicial, foi permitido seu plantio e venda à revelia da lei federal", afirmou. O deputado também minimizou o peso econômico do segmento - que equivale a cerca de 0,009% do PIB brasileiro de 2025, de R$ 12,7 trilhões segundo o IBGE - diante dos impactos sociais. "A participação no PIB parece pouca, mas o custo da dependência química para a saúde pública é incalculável, além do adoecimento de toda a família", completou.
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