A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta terça-feira (24) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, que prevê ajuste fiscal nas contas públicas em 2027. O PLP muda as regras fiscais para permitir que o Executivo limite a execução de despesas a fim de alcançar as metas de superávit primário e tem impacto positivo estimado em mais ou menos R$ 56 bilhões nas contas públicas do ano que vem. Ao discursar do plenário durante o debate, Bohn Gass (PT, foto), disse afirmou: “Todos os agentes do mercado que tinham na candidatura do fujão, Flávio Bolsonaro, a possibilidade de concretizar o seu projeto, jamais vão admitir o resultado do povo, que elegeu o Presidente Lula. É por isso que continuam tensionando, jogando o dólar lá para cima, enfraquecendo a nossa moeda, alterando a Bolsa com chantagens e pressões, exatamente para imprimir o seu desejo. Com isso, queriam desconstituir, tirar da Constituição brasileira os mínimos constitucionais da educação, da saúde, mexer para que o salário mínimo jamais fosse reajustado acima da inflação, desvincular o reajuste dos aposentados do reajuste do salário mínimo. Era essa a proposta que estava colocada”, discursou.
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