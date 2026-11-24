O deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP, foto) rebateu na tribuna da Câmara as declarações da direção do Banco do Brasil, que atribuiu a queda de 66,5% nos lucros do terceiro trimestre ao aumento da inadimplência no agronegócio. Hamm cobrou respeito aos produtores rurais e responsabilizou o governo Lula pela atual crise de crédito no campo. O parlamentar lembrou que o setor agropecuário gaúcho foi devastado por sucessivos desastres climáticos - com quebras de safra de até 100% nas enchentes - e criticou a ineficácia do Palácio do Planalto em operacionalizar a renegociação das dívidas. Segundo o deputado, a recente Medida Provisória (MP) tem efeito apenas paliativo e atendeu a uma fatia irrisória dos R$ 44 bilhões em débitos acumulados. "Como pode essa responsabilização de um desempenho negativo que o Banco do Brasil obteve por incompetência? O produtor não quer perdão, nós não aceitamos a pecha de caloteiros", protestou.





Abertura de Comissão Especial

Já o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) solicitou a criação de uma Comissão Especial para investigar a recente deterioração dos resultados financeiros do Banco do Brasil. O colegiado proposto pelo gaúcho pretende confrontar os dados do banco, separar a inadimplência rural de outras operações deficitárias e examinar as decisões de gestão da diretoria.





Validade de laudos médicos

O deputado federal gaúcho Luiz Carlos Busato (União) propõe validade mínima de cinco anos para laudos de pessoas com deficiência permanente, além de cadastro nacional para evitar exames repetidos e punições por exigências desnecessárias.





Ministros do STF no caso Banco Master

O deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSD) cobrou no plenário o avanço das investigações sobre o suposto envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O parlamentar ressaltou que a Polícia Federal concluiu o relatório com a extração de mensagens do celular de Vorcaro e o encaminhou ao presidente da Corte, Edson Fachin. Redecker expressou preocupação com o andamento do caso, relembrando que pedidos de investigação anteriores contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli foram arquivados. O parlamentar também criticou a inércia do Senado.





Cerco a fraudes em Canela

O Ministério Público Federal (MPF) complementou a denúncia criminal contra três investigados por desvios na gestão do Hospital de Caridade de Canela (HCC). Com o avanço do processo, o procurador da República Celso Tres acrescentou o crime de peculato às imputações já existentes de lavagem de dinheiro e contratação direta ilegal. O caso - um desdobramento da Operação Cáritas - teve início em 2019, quando o então secretário municipal de Saúde assumiu como interventor do hospital e passou a firmar sucessivos contratos sem licitação com o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tecnológicas (Ibrapt) e com um escritório de advocacia ligado aos gestores. O MPF aponta que os recursos públicos repassados pela prefeitura eram sistematicamente desviados para empresas e familiares do grupo. As manobras financeiras ultrapassam a marca de R$ 4,2 milhões em depósitos de remetentes não identificados nas contas dos três acusados.