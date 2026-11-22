O deputado federal Mauricio Marcon (PL, foto) utilizou a tribuna da Câmara para profetizar que "Lula não terminará seu quarto mandato". Em seu primeiro discurso após a reeleição, o parlamentar bolsonarista atacou o pacote de ajuste fiscal do governo petista e acusou o presidente de "estelionato eleitoral" devido ao corte previsto de R$ 9 bilhões na Saúde em 2027. "Se você ainda acredita no Lula, você deve acreditar no Papai Noel", criticou Marcon. Ele cita “falsas promessas” de distribuição de remédio para emagrecimento pelo SUS e o benefício de R$ 5 mil aos microempreendedores individuais. O deputado ainda culpou o petista pela inflação e alertou que "as bases petistas, que foram aliciadas e acham que dinheiro é infinito, estão se dando conta de que o dinheiro acabou e, logo, logo, vão abandonar o painho".
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