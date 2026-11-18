



A bancada federal gaúcha definiu, nesta terça-feira, em Brasília, a destinação das emendas coletivas para o Orçamento Geral da União (OGU) de 2027. O volume de recursos previsto para o Rio Grande do Sul soma cerca de R$ 600 milhões. Sob a coordenação do deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP), o encontro reuniu deputados e senadores do Estado para selar um acordo suprapartidário. Cada parlamentar terá uma cota individual de R$ 17,7 milhões para aportar em onze áreas selecionadas. O consenso garante que o Estado inicie o próximo ano com um alívio fundamental no repasse de verbas, considerado essencial diante das severas limitações fiscais do Palácio Piratini.





Peso duplo na transição

A reunião teve como diferencial a participação de Luciano Zucco (PL), atuando com o peso institucional duplo de deputado federal e governador eleito. Em meio às atividades de transição de governo, Zucco usou seu capital político para emplacar demandas emergenciais. "Hoje defendo investimentos nessas áreas não apenas como deputado, mas também como governador eleito, que conhece os desafios que o Rio Grande do Sul enfrenta", discursou. Ele ressaltou que a gestão gaúcha não tem margem para perdas financeiras. "Nosso mandato sempre trabalhou para garantir que o Rio Grande do Sul recebesse recursos federais, e esse compromisso seguirá até o final de 2026. Diante das dificuldades fiscais do Estado, cada recurso destinado a serviços e estruturas essenciais faz diferença", assegurou.





Resposta ao clima e à violência

Ao justificar suas indicações, Zucco destacou a necessidade de preparar o Estado para desastres climáticos e estancar a violência de gênero. "Um dos problemas mais recorrentes do Rio Grande do Sul está relacionado às chuvas. Precisamos fortalecer a estrutura para prevenir e responder a situações de emergência", alertou. Para a Defesa Civil, a proposta referendada envolve a aquisição de caminhões-cisterna, kits de equipamentos e a modernização da frota estadual. Na área de segurança pública, defendeu a compra de veículos para os Centros de Referência da Mulher. "O Estado tem registrado altos índices de feminicídio, e precisamos unir esforços para combater esse problema", acentuou. Outro ponto de destaque é que recursos federais vão financiar obras em quatro rodovias gaúchas, impulsionando a produção e o turismo.





Saúde, educação e campo

O pacote de R$ 600 milhões se completa com repasses à rede de atendimento social e à base produtiva. A saúde recebeu atenção com a previsão de custeio de instituições de média e alta complexidade e a compra de maquinário para atenção especializada. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, referência no Estado, foi a única instituição citada nominalmente para receber aportes diretos. O agronegócio foi contemplado com rubricas para a aquisição de máquinas agrícolas. Por fim, a educação superior assegurou investimentos federais voltados à modernização e à compra de equipamentos para qualificar a estrutura das universidades federais no Rio Grande do Sul.