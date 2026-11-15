Perondi reage a pacote de Lula que adia R$ 1,2 bilhão para o RS

Deputado federal eleito, o gaúcho Marciano Perondi (PL, foto), critica o adiamento pelo governo dos repasses da Lei Kandir, bem como a mudança no cálculo do piso da saúde e o aumento da pressão tributária sobre as empresas. Advogado tributarista e empresário, o novo parlamentar federal criticou o pacote de ajuste fiscal do governo Lula e afirmou que vai articular uma reação no Congresso contra as medidas do governo. O Projeto de Lei Complementar 299/2026 prevê adiar cerca de R$ 1,2 bilhão em repasses ao Rio Grande do Sul e aos municípios gaúchos, além de ampliar o corte de benefícios tributários e excluir receitas extraordinárias do petróleo do cálculo do piso federal da saúde. “O governo Lula quer fechar as contas da União jogando a conta no colo dos estados, das prefeituras, das empresas e das famílias. Para o Rio Grande do Sul, são R$ 1,2 bilhão a menos no caixa até 2030. É dinheiro que o Estado e os municípios já contavam receber e que fará falta no atendimento à população”, afirmou Perondi.
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