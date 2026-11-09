Taxação do vinho





O deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP, foto) subiu o tom contra o governo federal após a edição de uma Medida Provisória (MP) que taxa os vinhos e espumantes em 8% por meio do novo Imposto Seletivo. O parlamentar classificou a cobrança como "inadmissível" e prometeu forte resistência no Congresso Nacional. "Não aceitarei que a reforma tributária prejudique quem produz legalmente, gera empregos e sustenta milhares de famílias", afirmou. Segundo Hamm, o setor vitivinícola já lida com altos custos de produção e sofre diariamente com a concorrência desleal do contrabando e do descaminho, o que torna inviável absorver qualquer aumento na carga tributária.





Fim do embargo avícola

O Uruguai retomou a importação de produtos avícolas do Brasil, encerrando a última restrição comercial de abrangência nacional contra o País após a confirmação de um foco da doença de Newcastle em Santa Catarina, no mês passado, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária. O governo brasileiro conseguiu reverter o embargo total em apenas 19 dias - em 2024, após um caso semelhante no Rio Grande do Sul, o processo de liberação levou 74 dias. Com a decisão uruguaia, as limitações impostas pelo mercado internacional ficam restritas apenas ao estado catarinense, o que afeta cerca de 3% (15 mil toneladas) da média mensal de exportação do setor.





Proibição de publicidade eleitoral na internet

Os deputados federais Tarcísio Motta (RJ), Duda Salabert (MG) e a gaúcha Fernanda Melchionna, da bancada do PSOL, apresentaram uma proposta para proibir o impulsionamento pago de conteúdo eleitoral na internet, tanto na campanha oficial, quanto na pré-campanha. O texto veda a contratação de serviços que confiram aumento de alcance, frequência de exibição ou posicionamento privilegiado nas redes sociais e em resultados de busca. Os parlamentares argumentam que a possibilidade de pagar por alcance amplia a desigualdade financeira entre as candidaturas e permite que as grandes empresas de tecnologia, por meio de seus algoritmos, interfiram ativamente nas disputas eleitorais.





Foco na Metade Sul

Advogado tributarista e empresário da construção civil, Marciano Perondi (PL) assume seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados em 2027 com a promessa de priorizar o desenvolvimento da Metade Sul gaúcha e o combate ao aumento de impostos. Eleito com quase 74 mil votos - a grande maioria em Pelotas, onde por pouco não venceu a disputa pela prefeitura em 2024 - o parlamentar afirma que usará sua experiência na iniciativa privada para monitorar de perto a implementação da reforma tributária. O objetivo é evitar que as novas regras resultem em mais burocracia, elevação da carga tributária e encarecimento da moradia. Alinhado ao governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, Perondi promete fazer oposição dura a qualquer nova tentativa de elevação de tributos pelo governo federal.





Crescimento do emprego no turismo

O setor de turismo no Rio Grande do Sul registrou crescimento de 4% no número de empregos formais entre setembro de 2023 e setembro de 2026, segundo levantamento do Ministério do Turismo. O Estado passou de 116.622 para 121.297 trabalhadores com carteira assinada nas atividades turísticas, um acréscimo de 4.675 vínculos no período.