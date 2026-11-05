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Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:20

Deputado federal gaúcho faz alerta sobre risco de falta de diesel

Alceu Moreira (MDB) solicitou uma audiência pública para debater o risco de desabastecimento de óleo diesel

Alceu Moreira (MDB) solicitou uma audiência pública para debater o risco de desabastecimento de óleo diesel

Renato Araújo/Câmara dos Deputados/JC
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O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto) solicitou uma audiência pública para debater o risco de desabastecimento de óleo diesel. O parlamentar ressalta que a Farsul já alertou o governo federal sobre a pouca oferta do diesel S500 aos produtores gaúchos, o que pode gerar atrasos no plantio da safra de verão. Com o estoque nacional suficiente para apenas 15 dias, Moreira também critica portaria recente do Ministério da Fazenda que concedeu subvenção adicional de R$ 1,40 por litro apenas aos importadores. Para o deputado, a medida desestimula a indústria nacional e cria uma vantagem artificial para o produto estrangeiro. O debate deve reunir governo, ANP, refinarias e entidades como CNA e Aprosoja.

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