Refis do agro

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT, foto) usou a tribuna para cobrar a votação do projeto de lei que trata da renegociação de dívidas dos agricultores gaúchos. O pedetista utilizou como gancho a aprovação de um socorro financeiro aos produtores independentes de cana-de-açúcar do Nordeste para exigir tratamento igualitário ao Rio Grande do Sul, fortemente castigado por secas e enchentes sucessivas. "Se pro Nordeste pode, e pode, e precisa, e merece, pro Rio Grande do Sul nós precisamos, merecemos e temos direito", comparou. Em tom de cobrança, Pompeo alertou que o Estado não pode ser escanteado nas negociações econômicas do Congresso Nacional. "Nós não podemos no Rio Grande ficar só nas preces, só nas rezas, só no sonho", afirmou o parlamentar.
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