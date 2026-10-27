Cobrança sobre a PF

O deputado federal gaúcho Sanderson (PL, foto) apresentou requerimento convocando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para dar explicações na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O alvo são as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)durante debate na TV Bandeirantes, quando afirmou que inquéritos contra Flávio Bolsonaro (PL) avançariam após o pleito e que o adversário perderia imunidade. O parlamentar gaúcho quer saber se houve "orientação, solicitação, determinação, interlocução ou iniciativa destinada a influenciar a atuação da Polícia Federal" contra o candidato e cobra esclarecimentos sobre as medidas do governo para assegurar "a ausência de utilização político-eleitoral" da corporação.
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