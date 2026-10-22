Rombo do Banco Master na Previdência

Os deputados federais Adriana Ventura (Novo-SP) e o gaúcho Marcel van Hattem (Novo) apresentaram requerimento cobrando do Ministério da Previdência Social a real exposição de fundos de servidores (RPPS) à liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada em novembro de 2025. O documento aponta que, segundo relatórios preliminares, ao menos cinco regimes teriam investido cerca de R$ 1,1 bilhão em papéis da instituição, sem que a pasta emitisse alertas aos demais estados e municípios. "O resultado é que nenhum órgão federal informou até hoje ao Parlamento quanto dinheiro de aposentados e pensionistas de servidores públicos estava aplicado em papéis de uma instituição liquidada por insolvência", criticam os autores. Os parlamentares exigem a relação completa dos entes afetados, os valores bloqueados e as medidas adotadas pelo governo para responsabilizar os gestores.
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