Com o fim da escala 6x1 o desafio agora é transformar conquistas em realidade

A promulgação da Emenda Constitucional 141, em 16 de outubro, marca uma nova etapa nas relações de trabalho no Brasil. Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o fim da escala 6x1 deixa de ser apenas uma bandeira política e passa a integrar a Constituição. A mudança, porém, terá aplicação gradual, exigindo adaptação das empresas e acompanhamento dos órgãos de fiscalização. A partir de 15 de dezembro de 2026, os trabalhadores terão direito a dois dias de descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, e a jornada máxima será reduzida de 44 para 42 horas semanais. Ao final do período de transição, previsto para 14 meses após a promulgação, o limite chegará a 40 horas, sem redução salarial. A regra geral será de cinco dias de trabalho para dois de descanso.
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