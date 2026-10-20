Criação da Frente parlamentar pela Defesa

O senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos, foto) apresentou um projeto para criar a Frente Parlamentar Mista de Defesa, Segurança e Soberania no Congresso Nacional. A iniciativa visa promover políticas públicas voltadas ao fortalecimento das Forças Armadas, à proteção das fronteiras terrestres e da Amazônia Azul, além do fomento à indústria da Defesa. Na justificativa, o parlamentar alerta para o descompasso entre as dimensões continentais do Brasil e seu orçamento militar, que hoje consome cerca de 1,1% do PIB, menos da metade da média global. Além de citar os atuais conflitos internacionais como alerta para a necessidade de capacidade de dissuasão e de produção bélica, Mourão destaca o avanço do crime organizado transnacional no País como uma ameaça estatal. "A Defesa, atualmente, é uma questão de sobrevivência nacional, não apenas de prestígio", argumenta o senador.
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