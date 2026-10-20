Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasRepórter Brasília
Repórter Brasília
Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 18:12

Criação da Frente parlamentar pela Defesa

Senador Hamilton Mourão

Senador Hamilton Mourão

Fotos: Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
JC
JC
O senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos, foto) apresentou um projeto para criar a Frente Parlamentar Mista de Defesa, Segurança e Soberania no Congresso Nacional. A iniciativa visa promover políticas públicas voltadas ao fortalecimento das Forças Armadas, à proteção das fronteiras terrestres e da Amazônia Azul, além do fomento à indústria da Defesa. Na justificativa, o parlamentar alerta para o descompasso entre as dimensões continentais do Brasil e seu orçamento militar, que hoje consome cerca de 1,1% do PIB, menos da metade da média global. Além de citar os atuais conflitos internacionais como alerta para a necessidade de capacidade de dissuasão e de produção bélica, Mourão destaca o avanço do crime organizado transnacional no País como uma ameaça estatal. "A Defesa, atualmente, é uma questão de sobrevivência nacional, não apenas de prestígio", argumenta o senador.

Notícias relacionadas