Escala 6x1 vira peça central na disputa entre Lula e Flávio

No segundo turno, a jornada de trabalho deixa o Congresso e entra definitivamente na campanha presidencial. A discussão sobre o fim da escala 6x1 volta ao Senado em um momento politicamente sensível: depois do primeiro turno das eleições presidenciais e com Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputando o eleitorado para a segunda etapa. A PEC 221/2019, que deverá ser discutida no plenário, reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, estabelece dois dias de repouso remunerado e impede a redução salarial. Para ser aprovada precisa de 49 votos favoráveis, em dois turnos. A pauta, portanto, passou a ter dois endereços: o Senado e a campanha eleitoral. E a diferença de discurso entre os dois candidatos é bastante clara.
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