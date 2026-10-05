O segundo turno passa pelo Rio Grande

Lula e Flávio Bolsonaro voltam às urnas, enquanto a vitória de Luciano Zucco transforma o Rio Grande do Sul em território estratégico da disputa presidencial. O Brasil acorda sabendo que a eleição presidencial ainda não terminou. Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro terão mais algumas semanas para conquistar um eleitorado que mostrou, novamente, um país dividido. Cada voto fora das bases tradicionais poderá decidir quem comandará o Palácio do Planalto a partir de 2027. Flávio terminou a primeira rodada à frente de Lula, mas sem alcançar a maioria necessária. Começa agora outra eleição. Lula precisa recuperar terreno, reagrupar a esquerda e avançar sobre o centro. Flávio terá de transformar a vantagem do primeiro turno em maioria e ampliar sua votação para além do eleitorado identificado com o bolsonarismo.
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