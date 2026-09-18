Investimento de R$ 39,3 milhões em Rio Grande

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 39,3 milhões para a cidade de Rio Grande por meio do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (Fiis). “O Fiis é mais um instrumento para acelerar projetos que influenciam a vida das pessoas”, destaca o secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Roberto Garibe. Do total, R$ 32 milhões serão aplicados na educação - incluindo a construção de uma creche, quatro escolas, uma quadra coberta e a ampliação de duas unidades - e R$ 7,3 milhões na saúde, destinados à implantação de uma base do Samu, uma Policlínica Municipal, um Centro Especializado de Reabilitação e um Centro de Atenção Psicossocial.
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