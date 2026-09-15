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Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 00:25

Impacto da reforma tributária no agronegócio

Durigan avaliou ainda que o endividamento

Durigan avaliou ainda que o endividamento "não está bom" e segue em patamar alto

/Washington Costa/MF/Divulgação/JC
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O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) solicitou ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, os dados atualizados sobre os impactos da reforma tributária do consumo no setor agropecuário. O documento solicita estatísticas da Receita Federal detalhando o número de produtores rurais com faturamento superior a R$ 3,6 milhões nos últimos cinco anos, limite que tornará o produtor obrigado a aderir ao novo regime da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) a partir de 2027. O parlamentar ressalta que as últimas informações disponibilizadas pelo governo são de 2023 e cobra transparência sobre quantos empreendedores efetivamente serão afetados pela transição. “Trata-se de uma questão de suma importância social e econômica, cujos impactos terão o condão de estimular a produção rural ou culminar no aumento da carga tributária do setor, com possíveis prejuízos ao abastecimento interno de alimentos e ainda maior impulso no índice de inflação de alimentos”, justifica o emedebista.

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