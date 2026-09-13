Convocação de ministro sobre relatório da PF

O deputado federal Rodrigo Valadares (PL-SE) solicitou a convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a prestar esclarecimentos no plenário da Câmara dos Deputados sobre a autoria e a difusão de um relatório de inteligência classificado como apócrifo e atribuído à Polícia Federal. “A credibilidade das instituições públicas depende não apenas da capacidade de investigar e produzir informações, mas também da existência de procedimentos seguros de autenticação, controle, rastreabilidade e responsabilização”, justifica o autor da proposta. O documento também solicita a presença do diretor-geral da instituição, Andrei Augusto Passos Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada da Costa, para detalhar o uso processual do material que teria embasado decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). A petição também é assinada pelos deputados federais gaúchos Bibo Nunes (PL-RS), Sanderson (PL-RS), Marcel van Hattem (NOVO-RS), Mauricio Marcon (PL-RS), Zucco (PL-RS) e Pedro Westphalen (PP-RS).
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