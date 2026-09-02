Alerta e gargalos no mercado de proteínas

A entrada em vigor das restrições impostas pela União Europeia à carne brasileira, nesta quinta-feira, acende um sinal de alerta de grandes proporções para a cadeia agropecuária do Rio Grande do Sul. Por se tratar de um mercado exigente e de alto valor que funciona como referência sanitária global, a perda de espaço ameaça a imagem da proteína nacional e abre caminho para a consolidação de concorrentes. O gargalo mais crítico envolve a pecuária bovina, cujo ciclo de produção leva cerca de dois anos e passa por diferentes propriedades rurais, tornando a rastreabilidade animal uma condição central e inegociável de competitividade internacional. Em contrapartida, a ampliação temporária por 90 dias da cota de importação nos Estados Unidos abre uma janela para os frigoríficos brasileiros, mas o setor avalia que negócios temporários não substituem clientes permanentes. Para o estado gaúcho, onde a produção de proteína animal impulsiona empregos, renda e o parque industrial, a conjuntura reforça a urgência de preservar mercados tradicionais e diversificar novos compradores globais.
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