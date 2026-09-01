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Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 18:24

Mercado de carbono em debate na Expointer

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, PLP 185/2024 que

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, PLP 185/2024 que "Regulamenta a aposentadoria especial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, estabelecida pelo § 10 do artigo 198 da Constituição Federal". À bancada, em pronunciamento, senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Waldemir Barreto/Agência Senado//JC
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O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP, foto) solicitou a realização de um ciclo de debates da Comissão de Agricultura do Senado durante a 49ª Expointer, no dia 4 de setembro, às 14h, no Parque Assis Brasil, em Esteio, focado em discutir o mercado de carbono como alternativa de financiamento para a reconstrução do agronegócio gaúcho. A agenda visa “examinar mecanismos capazes de remunerar serviços ambientais, estimular a adoção de práticas sustentáveis e ampliar a resiliência e a capacidade de investimento dos produtores rurais afetados por eventos climáticos extremos”, reunindo para os painéis os secretários estaduais Márcio Madalena (Agricultura) e Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente), o presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, além de representantes do Banco do Brasil, Embrapa e ministérios.

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