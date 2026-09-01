Mercado de carbono em debate na Expointer

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP, foto) solicitou a realização de um ciclo de debates da Comissão de Agricultura do Senado durante a 49ª Expointer, no dia 4 de setembro, às 14h, no Parque Assis Brasil, em Esteio, focado em discutir o mercado de carbono como alternativa de financiamento para a reconstrução do agronegócio gaúcho. A agenda visa “examinar mecanismos capazes de remunerar serviços ambientais, estimular a adoção de práticas sustentáveis e ampliar a resiliência e a capacidade de investimento dos produtores rurais afetados por eventos climáticos extremos”, reunindo para os painéis os secretários estaduais Márcio Madalena (Agricultura) e Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente), o presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, além de representantes do Banco do Brasil, Embrapa e ministérios.
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