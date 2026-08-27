Paim comemora 80 anos do TST

O senador gaúcho Paulo Paim (PT) presidiu a sessão especial do Senado Federal destinada a homenagear os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Durante a solenidade, o parlamentar gaúcho reafirmou a defesa da PEC que extingue a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial, pauta que apontou como o grande símbolo de encerramento da sua trajetória de 40 anos no Congresso Nacional. Paim confirmou que deixará o Senado ao término do atual mandato e retornará ao Estado. "Volto para o Rio Grande do Sul com a certeza do dever cumprido. O meu coração e a minha alma sabem que a redução de jornada sem redução de salário é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro", declarou o senador.



Busato rejeita alteração no nome do Aeroporto de Salvador



Já o deputado federal gaúcho Luiz Carlos Busato (União) apresentou parecer na Comissão de Viação e Transportes pela rejeição do projeto de lei que propunha renomear o Aeroporto Internacional de Salvador de "Deputado Luís Eduardo Magalhães" para "Dois de Julho". Em seu voto, o parlamentar gaúcho argumentou que a alteração em equipamentos públicos consolidados gera custos administrativos desnecessários e confusão logística, além de defender a preservação do tributo ao ex-presidente da Câmara. "A manutenção da denominação consolida a marca do terminal, que desde 1998 é conhecido por esse nome, e preserva a memória de quem prestou relevantes serviços ao país, não havendo fato novo que justifique a substituição", justificou Busato.



MIDR repassa recursos para Jaguari e Palma



O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou a liberação de mais recursos federais para ações de resposta e recuperação em municípios do Rio Grande do Sul afetados por desastres. No estado, foram contempladas as cidades de Jaguari, com R$ 2,7 milhões, e Palma, com R$ 1,7 milhão. As verbas destinam-se ao socorro das populações atingidas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas danificadas.



ANTT usa experiência do RS como referência



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reuniu concessionárias de rodovias e ferrovias para alinhar ações de prevenção e gestão de crises climáticas, destacando o plano de contingência adotado no Rio Grande do Sul. Durante a agenda, a concessionária ViaSul apresentou as rotinas implementadas de forma permanente após os eventos climáticos gaúchos de 2024, como monitoramento meteorológico contínuo, acompanhamento dos níveis dos rios e protocolos de segurança em trechos de serra. "A experiência serviu de referência para a discussão de medidas preventivas que possam reduzir riscos à segurança dos usuários e à circulação nas rodovias", destaca a agência.



Banco Central abre vaga de estágio em Porto Alegre



O Banco Central (BC) está com inscrições abertas até 18 de setembro de 2026 para o Programa de Estágio de Pós-Graduação em Pesquisa (PEPP), voltado a estudantes de mestrado e doutorado. Porto Alegre figura entre as praças credenciadas. O estágio oferece bolsa-auxílio de R$ 2.231,39 mais auxílio-transporte para uma jornada de 30 horas semanais, podendo ser realizado de forma remota ou presencial na regional do BC na capital gaúcha.