Aumentar o teto do MEI é urgente e necessário

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSD) lamenta a demora para que seja pautado o aumento do teto do MEI, o que segundo ele ocorre tanto por parte da comissão especial quanto por parte da presidência da Câmara dos Deputados. “O MEI é de quem trabalha, empreende, gera renda e faz a economia acontecer todos os dias. E essa gente precisa de condições para crescer. Tenho cobrado o aumento do limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) da Comissão Especial e da Presidência da Câmara dos Deputados na expectativa de que esse projeto seja pautado o quanto antes. O limite atual já não acompanha a realidade de milhares de pequenos empreendedores. Precisamos avançar e garantir que quem trabalha e quer produzir possa crescer sem ser penalizado”.



MEI maior fortalece quem produz



Elevar o teto de faturamento do Microempreendedor Individual é mais do que conceder um benefício tributário. É reconhecer uma realidade econômica de milhões de brasileiros que trabalham, produzem, prestam serviços e movimentam dinheiro por meio de pequenos negócios. O governo federal propôs elevar o teto para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil a partir de 2028. No Congresso, porém, outras propostas discutem valores ainda maiores, além da possibilidade de contratação de até dois empregados.



Os filhos que o feminicídio deixa



Os números do feminicídio no Rio Grande do Sul revelam uma tragédia que não termina com o assassinato das mulheres. Segundo a deputada federal gaúcha Maria do Rosário (PT), ao menos 76 filhos já perderam suas mães neste ano, 36 deles crianças ou adolescentes. São vítimas indiretas que passam a enfrentar, além do luto, mudanças familiares, dificuldades econômicas, acompanhamento psicológico e, em muitos casos, a necessidade de reconstruir completamente a própria rotina.



Deputada questiona uso de IA no FNDE



A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL) protocolou requerimentos de informação direcionados ao Ministério da Educação para obter esclarecimentos sobre a contratação e descontinuidade das plataformas Palantir Foundry e AIP pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A parlamentar demonstra preocupação com a custódia, a transferência internacional e a segurança de dados pessoais de estudantes e gestores geridos por empresa estrangeira. "As informações requeridas são indispensáveis ao adequado exercício da função fiscalizatória do Congresso Nacional e à verificação da proteção dos dados sob responsabilidade do Poder Público, da segurança da informação e da soberania nacional", justifica.



Rio Grande do Sul está em 3º lugar



O aplicativo Pardal, criado pelo TSE para receber denúncias sobre possíveis irregularidades nas Eleições 2026, apurou que o Rio Grande do Sul estava terceiro lugar em números de denúncias recebidas até segunda-feira (24), com 301 registros; ficando atrás apenas de São Paulo, com 613 denúncias e Bahia com 309 registros.