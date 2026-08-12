Alerta sobre eventos climáticos no RS

O senador Paulo Paim (PT, foto) ocupou a tribuna do Senado para alertar sobre os severos estragos provocados por recentes tempestades, vendavais e tornados que atingiram 117 municípios gaúchos e deixaram mais de 2,6 mil pessoas desalojadas no estado. O parlamentar ressaltou a urgência de acelerar obras de infraestrutura preventiva — como diques, drenagem e contenção de encostas —, apontando os riscos associados às projeções do fenômeno El Niño para o período 2026/2027. "Não podemos continuar apenas chegando depois da tragédia para retirar famílias e colocar em abrigos improvisados, distribuir donativos, reconstruir aquilo que a água levou ou que o vento e o granizo destruíram. Prevenir custa menos do que reconstruir e, acima de tudo, salva vidas", discursou o senador.
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