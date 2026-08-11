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Repórter Brasília
Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:12

Retomar a confiança no Judiciário

Ministro Edson Fachin - Crédito foto

Ministro Edson Fachin - Crédito foto

Antonio Augusto/STF/JC
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JC
JC
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), gaúcho Luiz Edson Fachin (foto), abriu a série de seminários “O Judiciário em Debate”. Durante o evento, o ministro destacou que a confiança pública é o fundamento da autoridade legítima das instituições, e defendeu medidas de integridade, transparência e prevenção de conflitos de interesses na magistratura. Fachin afirmou que o Judiciário não deve se isolar das críticas, mas fortalecer sua prestação de contas e a aparência de imparcialidade perante a sociedade. "O que precisamos é de transparência com responsabilidade, crítica com liberdade, independência com prestação de contas e integridade como prática cotidiana. É assim que pode ser construída a confiança republicana", discursou.

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