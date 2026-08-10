Solidariedade e cobrança após temporais no RS

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP, foto) manifestou solidariedade aos moradores de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho, municípios gaúchos atingidos por um tornado e fortes tempestades no fim do mês. Além de colocar seu gabinete à disposição das prefeituras locais e da Defesa Civil, o parlamentar cobrou as autoridades pela ausência de medidas preventivas. Ao exigir que as iniciativas saiam do papel para proteger a população, Heinze criticou a inércia governamental diante das promessas feitas após os desastres climáticos recentes. "Não podemos aceitar que a resposta do poder público se limite a agir apenas depois que a tragédia acontece. Onde estão as obras de reconstrução e prevenção? O que foi aprendido com as enchentes de 2024? Projetos existem. Recursos também."
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