Gestores gaúchos com contas irregulares

O Tribunal de Contas da União (TCU) entregou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a lista com mais de 6,1 mil gestores públicos com contas julgadas irregulares nos últimos oito anos no Brasil. No Rio Grande do Sul, o levantamento engloba 306 pessoas em 104 municípios, liderados por Porto Alegre (73), Cachoeira do Sul (13), São Leopoldo (12), Canoas (8), Pelotas (8), Caxias do Sul (7), Ponte Preta (7), Santa Maria (7), Bagé (5), Imbé (5), Lajeado (5) e Nova Prata (5). O documento servirá de apoio para a Justiça Eleitoral, mas é importante lembrar que a inclusão do nome na lista não gera uma inelegibilidade automática. Ao ressaltar a lisura do levantamento, o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, declarou: "Este documento é fruto de um trabalho técnico exaustivo, rigorosamente pautado pelo devido processo legal e pelo amplo direito de defesa".
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