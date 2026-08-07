Gaúchos homenageados no TST

O Tribunal Superior do Trabalho (TST, foto) realizará no dia 12 de agosto, em Brasília, a cerimônia da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho (OMJT) de 2026. A solenidade reconhece personalidades e instituições que se destacam pelo "exercício de suas atividades ou pelos relevantes serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho". A edição deste ano contará com forte presença gaúcha entre os agraciados: o presidente do STF, ministro Edson Fachin (natural de Rondinha); o presidente do TRT-4, desembargador Alexandre Corrêa da Cruz; e o ativista cultural e rapper Rafa Rafuagi. Além deles, o arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, o catarinense Dom Jaime Spengler, estará entre os homenageados.
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