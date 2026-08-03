Congresso volta do recesso sem grandes expectativas

O Congresso Nacional retornou do recesso parlamentar nesta segunda-feira (3), sem uma pauta definida para os próximos dias, mas com uma extensa gama de assuntos pendentes, como por exemplo, a análise dos 87 vetos que trancam a pauta das Casas Legislativas, o fim da escala 6 x 1, como deseja o governo; votar os Projetos de Lei Orçamentários, tanto o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), quanto o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, que deve ser encaminhado pelo governo até o dia 31 de agosto. Por enquanto, o que se sabe é que em meio à campanha eleitoral de 2026 os presidentes das duas Casas concordaram em limitar os trabalhos legislativos em apenas duas semanas de “esforço concentrado”, o que deve ocorrer entre os dias 10 e 14 de agosto, e 31 de agosto e 3 de setembro.
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