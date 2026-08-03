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Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 03 de Agosto de 2026 às 19:12

Congresso volta do recesso sem grandes expectativas

Fachada do Palácio do Congresso Nacional. O Palácio do Congresso Nacional é um dos pilares da arquitetura monumental de Niemeyer que dão forma à capital inaugurada em 1960. Construído em terreno elevado, é visto de longe como culminância da avenida Eixo Monumental, que abriga a Esplanada dos Ministérios e atravessa a cidade de norte a sul. Sede das duas Casas do Poder Legislativo e um dos mais famosos cartões postais do Brasil, o Palácio do Congresso Nacional é composto por duas cúpulas e duas torres de 28 andares, que abrigam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Foto: Pedro França/Agência Senado

Fachada do Palácio do Congresso Nacional. O Palácio do Congresso Nacional é um dos pilares da arquitetura monumental de Niemeyer que dão forma à capital inaugurada em 1960. Construído em terreno elevado, é visto de longe como culminância da avenida Eixo Monumental, que abriga a Esplanada dos Ministérios e atravessa a cidade de norte a sul. Sede das duas Casas do Poder Legislativo e um dos mais famosos cartões postais do Brasil, o Palácio do Congresso Nacional é composto por duas cúpulas e duas torres de 28 andares, que abrigam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Foto: Pedro França/Agência Senado

Pedro França/Agência Senado/Divulgação/JC
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O Congresso Nacional retornou do recesso parlamentar nesta segunda-feira (3), sem uma pauta definida para os próximos dias, mas com uma extensa gama de assuntos pendentes, como por exemplo, a análise dos 87 vetos que trancam a pauta das Casas Legislativas, o fim da escala 6 x 1, como deseja o governo; votar os Projetos de Lei Orçamentários, tanto o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), quanto o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, que deve ser encaminhado pelo governo até o dia 31 de agosto. Por enquanto, o que se sabe é que em meio à campanha eleitoral de 2026 os presidentes das duas Casas concordaram em limitar os trabalhos legislativos em apenas duas semanas de “esforço concentrado”, o que deve ocorrer entre os dias 10 e 14 de agosto, e 31 de agosto e 3 de setembro.

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