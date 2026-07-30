Mudança no cálculo de multas tributárias

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL) apresentou um projeto de lei complementar para alterar o Código Tributário Nacional e impor limites à cobrança de multas por atraso no pagamento de impostos. Pela proposta, a penalidade só incidiria após a notificação formal do contribuinte e o fim do prazo para quitação voluntária, incidindo unicamente sobre o valor originário do tributo. A medida busca impedir "que encargos acessórios se transformem, por via indireta, em objeto de nova penalização". O parlamentar enfatiza que o ajuste evita o crescimento artificial das dívidas e estimula a regularização espontânea, reforçando que "não se trata de anistia, remissão, exclusão de crédito tributário ou renúncia de receita".
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