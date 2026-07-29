Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasRepórter Brasília
Repórter Brasília
Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:00

Limites para apostas de jovens em bets

Any Ortiz, Dep. Federal, Relatora do PL da desoneração. Evento Tá na Mesa.

Any Ortiz, Dep. Federal, Relatora do PL da desoneração. Evento Tá na Mesa. "Impactos Sociais no Emprego e renda pelo fim da desoneração da Folha".

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
JC
JC
A deputada federal gaúcha Any Ortiz (PP, foto) apresentou um projeto de lei para estabelecer regras adicionais de "Jogo Responsável" e impor limites severos para as bets no Brasil. A proposta legislativa prevê que, entre 18 e 21 anos, os depósitos mensais fiquem limitados a meio salário mínimo, enquanto para quem tem de 22 a 25 anos a trava é de um salário mínimo, além do impedimento de manter contas ativas em múltiplos sites. A parlamentar defende a restrição por "tratar-se de faixa etária que não possui ainda o total desenvolvimento do cérebro, especialmente o do córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole e pela avaliação de consequências". A proposta também proíbe o oferecimento de cashback ou apostas grátis para atrair usuários afastados há mais de 10 dias. O projeto de lei segue agora para avaliação nas comissões.

Notícias relacionadas