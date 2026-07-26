Prêmio internacional para cientista gaúcho

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) divulgou que o pesquisador gaúcho Felipe Ennes Silva (foto) foi contemplado com o prêmio Early Career Achievement, concedido pela Sociedade Americana de Primatologia em reconhecimento ao impacto de suas pesquisas sobre os uacaris-calvos, primatas da Amazônia conhecidos pela face avermelhada. Formado em Ciências Biológicas e mestre em Zoologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Silva estuda esses animais desde 2012. Atualmente, é professor na Universidade de Nova York (EUA) e pesquisador associado ao Instituto Mamirauá. Silva já havia feito História anteriormente ao se tornar o primeiro latino-americano a receber a Medalha Comemorativa Napier, outorgada pela Sociedade Britânica de Primatologia.
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