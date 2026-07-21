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Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 21 de Julho de 2026 às 00:25

Formação para o mercado de trabalho

Renegociação de dívidas do agro é foco de debate no Congresso

Renegociação de dívidas do agro é foco de debate no Congresso

/Leonardo Sá/Agência Senado/Divulgação/JC
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Marcel van Hattem e mais dois deputados federais do partido Novo - Gilson Marques (SC) e Luiz Lima (RJ) - apresentaram um projeto de lei para instituir o programa “Conecta Trabalho”. O objetivo é ampliar tanto o acesso à Educação Profissional e Tecnológica quanto ao mercado de trabalho. "Ao mesmo tempo em que milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para ingressar ou retornar ao mercado, diversos setores da economia relatam escassez de mão de obra qualificada para ocupar vagas existentes", justifica Marcel van Hattem. Ainda segundo ele, em vez de "concentrar a execução exclusivamente na rede pública, o projeto permitirá o credenciamento contínuo de instituições públicas, privadas, entidades do Sistema S, fundações e demais organizações habilitadas, ampliando a oferta de vagas sem exigir que a União expanda sua própria estrutura administrativa".

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