Brasília acelera o debate de 2026

Brasília viveu nesta semana um daqueles momentos em que os acontecimentos parecem desconectados, mas acabam apontando para uma mesma direção. Entre pesquisas eleitorais, disputas judiciais, embates entre governo e oposição, pressões do setor produtivo e discussões sobre o futuro da economia, a sucessão presidencial de 2026 começou a ganhar contornos mais concretos. O principal sinal veio do encontro promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Mais do que ouvir pré-candidatos, os empresários deixaram claro que pretendem cobrar compromissos objetivos para temas como crescimento econômico, competitividade, infraestrutura, inovação, energia, crédito, segurança jurídica e redução do Custo Brasil.
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