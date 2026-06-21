Diálogo acima das ideologias

Ao receber o título de Cidadão Honorário de Brasília, o cardeal Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo da Capital da República, deixou uma reflexão que ultrapassa os limites da fé e alcança a política, a sociedade e as instituições. Inspirado nos ensinamentos do Papa Francisco, lembrou que o diálogo só existe quando as pessoas aceitam ouvir umas às outras. Para o arcebispo, a ideologia é o maior inimigo desse processo, pois oferece uma visão parcial da realidade e alimenta radicalismos. Francisco costumava dizer que ninguém deve ser descartado, e que até quem erra tem algo a oferecer. Em tempos de polarização e intolerância, Brasília ouviu uma mensagem que merece ecoar muito além da Catedral.
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