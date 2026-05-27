Crise no campo: pressão sobe em Brasília

A proposta de renegociação das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul avançou politicamente no Congresso, mas ainda depende de um movimento decisivo do governo federal para sair efetivamente do papel. A frase do deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP, foto), resume bem o momento: “está andando, mas o governo tem que fazer”. O parlamentar esteve nesta terça-feira, junto com o líder do governo, Paulo Pimenta (PT), e com o deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT), numa reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para tentar avançar nas propostas. A conversa foi de otimismo. Agora é torcer para que, após votação no Congresso, o socorro ao agro gaúcho avance sem esbarrar na equipe econômica.
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