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Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 27 de Maio de 2026 às 18:15

Crise no campo: pressão sobe em Brasília

Pedro Westphalen esteve em reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para tentar avançar nas propostas

Pedro Westphalen esteve em reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para tentar avançar nas propostas

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/JC
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A proposta de renegociação das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul avançou politicamente no Congresso, mas ainda depende de um movimento decisivo do governo federal para sair efetivamente do papel. A frase do deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP, foto), resume bem o momento: “está andando, mas o governo tem que fazer”. O parlamentar esteve nesta terça-feira, junto com o líder do governo, Paulo Pimenta (PT), e com o deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT), numa reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para tentar avançar nas propostas. A conversa foi de otimismo. Agora é torcer para que, após votação no Congresso, o socorro ao agro gaúcho avance sem esbarrar na equipe econômica.

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