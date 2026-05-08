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Edgar Lisboa

Edgar Lisboa

Publicada em 08 de Maio de 2026 às 00:25

No Congresso, rítmo acelerado em ano eleitoral

Projeto cria novas vagas, passando de 513 para 531 as cadeiras da Câmara

Projeto cria novas vagas, passando de 513 para 531 as cadeiras da Câmara

/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/JC
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O retorno do feriado transformou Brasília em um campo de alta pressão política. Deputados voltaram com pressa e não por acaso. Em ano pré-eleitoral, cada votação carrega mais do que mérito técnico: carrega sinalização política. A Câmara acelerou projetos com potencial de impacto econômico e estratégico, como a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, voltada às chamadas “terras raras”, insumos essenciais para a indústria tecnológica e para a transição energética. O recado é claro: o Brasil quer ocupar espaço na nova geopolítica dos recursos minerais. Mas, no pano de fundo, o ambiente segue contaminado pela polarização. Avança-se, sim, mas sob tensão constante.

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