No Congresso, rítmo acelerado em ano eleitoral

O retorno do feriado transformou Brasília em um campo de alta pressão política. Deputados voltaram com pressa e não por acaso. Em ano pré-eleitoral, cada votação carrega mais do que mérito técnico: carrega sinalização política. A Câmara acelerou projetos com potencial de impacto econômico e estratégico, como a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, voltada às chamadas “terras raras”, insumos essenciais para a indústria tecnológica e para a transição energética. O recado é claro: o Brasil quer ocupar espaço na nova geopolítica dos recursos minerais. Mas, no pano de fundo, o ambiente segue contaminado pela polarização. Avança-se, sim, mas sob tensão constante.