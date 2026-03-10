Prefeitos discutem precarização dos serviços

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, abriu nesta terça-feira (10), na Câmara dos Deputados, em Brasília, o seminário “Subfinanciamento e precarização dos serviços nos municípios”, promovido pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). O encontro reuniu prefeitos, parlamentares, acadêmicos e especialistas para discutir a crescente pressão fiscal enfrentada pelas cidades brasileiras e os impactos diretos na oferta de serviços públicos. Recém-eleito para presidir a entidade municipalista, Melo assume oficialmente o comando da FNP nesta quarta-feira (11), após a saída do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que deixou o cargo na entidade para disputar novas responsabilidades políticas.