Zema sobe o tom contra PT, Marcon reage

A pré-campanha presidencial de 2026 começa a ganhar contornos mais nítidos e polarizados. De um lado, o deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem (Novo), sustenta que o governador Romeu Zema representa uma alternativa real ao modelo petista. De outro, o deputado federal gaúcho Dionilso Marcon (PT) rebateu as críticas e defendeu os resultados do governo Lula. As manifestações dos deputados gaúchos, revela o clima que deve marcar o próximo ciclo eleitoral: confronto de narrativas e disputa por espaço político antes mesmo do início oficial da corrida ao Planalto. No centro desse cenário, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) surge como peça em movimento na direita e no campo liberal.