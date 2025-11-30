O silêncio de Zucco após a tempestade

O líder da oposição, o deputado federal gaúcho Luciano Zucco (PL, foto), havia se consolidado como o principal operador político de Jair Bolsonaro na Câmara. Desde que entrou no PL, virou uma espécie de coordenador informal do ex-presidente: organizava agendas, articulava encontros, puxava coletivas semanais e dominava o “mercado” das notas oficiais, sempre inflamadas. Era presença fixa em manifestações da direita, especialmente em São Paulo, discursando para manter acesa a chama do bolsonarismo. Talvez o deputado tenha que dar uma avaliada também na relação dele com os veículos de comunicação do interior. Jornalistas fora da capital sentem uma séria resistência a conseguir entrevistas com o líder da Oposição.