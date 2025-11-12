Facções já estão no interior do País

O deputado federal gaúcho Ubiratan Sanderson (PL, foto) fez um duro pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, cobrando medidas concretas e urgentes contra o avanço das organizações criminosas em todo o território nacional. Segundo ele, “as facções tomaram conta do Brasil, não apenas nas grandes capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, mas também no interior dos estados. Hoje temos 88 facções identificadas como organizadas. Isso é resultado de um conjunto de omissões institucionais”.

Oásis para o crime organizado

Para Sanderson, o problema é fruto da inércia acumulada dos Três Poderes. “O Judiciário tem culpa, o Congresso tem culpa, o Executivo tem culpa, todos foram omissos nos últimos 30 anos. O Brasil virou um oásis para o crime organizado”, denunciou.

Fronteiras desprotegidas

Sanderson ressaltou que as fronteiras brasileiras continuam abertas e desprotegidas, permitindo a entrada de armas e drogas. “Os faccionados usam fuzis de alto calibre que não são fabricados aqui. Entram pelas fronteiras, abandonadas, porque o governo federal não prioriza a segurança pública”.

Discurso sem ação prática

O parlamentar afirmou que “o atual governo apenas faz discurso, sem ação prática”. Ele contou ter ouvido de agentes da Polícia Federal que faltam recursos até para diárias e que as operações estão paralisadas. “Não há investimentos”.

Unidade no Congresso

O deputado defende a união dos partidos, sejam de direita, centro e esquerda no combate às facções. “Não podemos permitir que o Brasil se transforme num narco-estado”, enfatizou.

Fortalecimento das forças policiais

Sanderson encerrou pedindo união e fortalecimento das instituições de segurança.

“A Polícia Federal é órgão de Estado, não de governo, e deve ser prestigiada. Só com integração e inteligência poderemos enfrentar o crime organizado”.

O abandono dos pescadores gaúchos

O deputado Daniel Trzeciak (PSDB/RS) fez um desabafo na tribuna: “milhares de pescadores artesanais do Rio Grande do Sul estão sem receber o Seguro-Defeso desde julho. O benefício, garantido por lei, assegura renda durante o período em que a pesca é proibida para preservação das espécies”.

Injustiça e descaso federal

“São mais de três mil famílias de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço do Sul, enfrentando meses sem renda, com armários vazios e contas atrasadas. Enquanto o governo promete reuniões e soluções, o sofrimento aumenta”, diz.

O absurdo do “vencidão”

A deputada Gisela Simona (União-MT) subiu à tribuna da Câmara para denunciar uma proposta que soa como um atentado à saúde pública. O Projeto de Lei 3059/2025, pretende acabar com o prazo de validade dos alimentosno Brasil. A ideia é substituir a data de validade por uma mera indicação de “consumir preferencialmente até tal data”, sob o argumento de reduzir o desperdício de comida.

Retrocesso perigoso

Gisela alerta que a medida desmonta um dos maiores retrocessos ao Código de Defesa do Consumidor, em vigor desde 1990. Ao eliminar o prazo de validade, o texto transfere ao consumidor a responsabilidade de “observar, cheirar e provar” o alimento para saber se está bom, uma lógica que ela chama de “retrocesso civilizatório”.