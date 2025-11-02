Leis contra o crime organizado

A semana começa em Brasília com o governo federal e o Congresso Nacional unindo esforços para dar mais eficácia no combate ao crime organizado. Após os episódios de violência extrema no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu pessoalmente a coordenação das ações, dando a necessária agilidade para evitar que tragédias como a ocorrida nos morros cariocas se repitam.

Disfarçar omissão

O líder da oposição, deputado federal gaúcho Luciano Zucco (PL, foto), critica o governo afirmando que, “depois do caos no Rio de Janeiro, o governo federal correu para tentar disfarçar o vexame da própria omissão”. Segundo o parlamentar, “inventam um escritório emergencial para dar a impressão de que existe coordenação, quando na verdade o que falta é comando, estratégia e coragem”, disparou Zucco, à coluna Repórter Brasília.

Corrigir erro histórico

Para Zucco, “o Congresso tem agora a oportunidade de corrigir esse erro histórico. Nos próximos dias, devemos votar o projeto que equipara as facções criminosas a organizações terroristas, uma medida fundamental para fortalecer o combate ao crime, e dar respaldo legal às forças de segurança. A ideia é enquadrar as facções mais violentas em um regime jurídico mais rígido”.

Lei de Moro na guerra contra o crime

O presidente Lula sancionou a lei de autoria do senador Sérgio Moro (União Brasil/PR) que endurece o combate ao crime organizado e amplia a proteção de juízes, promotores e policiais. Para Moro, “é um passo importante na direção certa, diante da escalada da violência em todo o país, evidenciada pelos confrontos no Rio de Janeiro”.

Proteção aos agentes da lei

Moro explica que a nova lei criminaliza o planejamento e a conspiração de ataques a autoridades. “Antes, era preciso esperar a tentativa de execução do crime; agora, o simples ato de planejar já é punido. Isso permite agir antes e evitar tragédias”, disse o senador.

Equiparação ao terrorismo

Questionado sobre a possibilidade de classificar facções como organizações terroristas, Moro afirmou que é uma discussão válida. “Esses grupos controlam territórios e torturam moradores. Isso é terrorismo contra o povo”, destacou.

Fim da porta giratória

O senador também mencionou outro projeto de sua relatoria que endurece as regras de prisão preventiva e restringe as audiências de custódia. “Não dá para soltar quem já foi preso dezenas de vezes”, criticou.

De que lado está o governo?

Segundo Moro, a sanção da nova lei será um teste. “É a chance de o governo mostrar se está do lado do cidadão ou do criminoso”, acrescentando que “o Brasil não vai perder essa guerra, precisamos colocar o crime organizado na defensiva”.

Endurecimento legislativo

O país vive um momento de endurecimento legislativona área da segurançapública. Governo e oposição disputam o protagonismo das medidas, mas há consenso quanto à urgência de fortalecer o Estado diante da escalada da violência. As propostas em tramitação no Congresso prometem redefinir o marco jurídico do combate ao crime organizado e abrir uma nova fase na política de segurança brasileira.