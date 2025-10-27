Produtores ainda esperam recursos

O deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP, foto) voltou a reclamar de demora do governo na liberação de recursos previstos em medida provisória sobre o endividamento de produtores rurais afetados pela seca. Ele afirma que, passados mais de 40 dias da edição da norma, nenhum agricultor conseguiu os créditos prometidos.

Falta de apoio do governo

Afonso Hamm cobra a realização de auditoria do Tribunal de Contas da União para apurar a atuação dos bancos na concessão de financiamentos rurais, anunciadas pelo TCU. Segundo o parlamentar, produtores estão no desespero, enquanto os juros continuam altos e o governo não cumpre com o apoio prometido.

O novo tabuleiro de 2026

A disputa presidencial de 2026 começa a se desenhar. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), já se coloca como um dos nomes do campo da direita que pretende enfrentar o projeto de poder do presidente Lula. Em encontro com empresários em Brasília, Caiado afirmou que “a avaliação de Lula sobre o Congresso é compatível com quem se olha no espelho: baixo nível”. Para ele, “o atual governo descambou para um populismo desenfreado, e vive de jogar dinheiro na rua”.Caiado mira o Planalto com discurso de moralidade e eficiência.

Frente ampla de candidaturas

Caiado reconhece que a direita também cometeu erros, e defende a formação de uma ampla frente de candidaturas com base na moralidade e na responsabilidade fiscal. “O Brasil vive um processo de deterioração da governabilidade. O problema não é ideológico, é moral”, declarou. O governador cobra uma agenda de reconstrução institucional, com foco na autoridade do Estado e na ética na gestão pública, temas que ressoam entre empresários e eleitores conservadores.

Propostas e prioridades

Questionado sobre o que faria se eleito, Caiado citou três medidas centrais: “anistiar injustiçados políticos e jurídicos, classificar ações de facções criminosas como terrorismo, e reunir os Três Poderes para redefinir os rumos do País”. A fala, de tom conciliador, indica que o goiano pretende se apresentar como uma alternativa de estabilidade e de “retomada da ordem”, bandeira tradicional de seu discurso político.

O exemplo de Goiás: segurança e tecnologia

Durante o encontro, o governador apresentou números de sua gestão. Goiás reduziu drasticamente os índices de criminalidade e se tornou referência em inovação tecnológica. Caiado destacou a criação do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) e investimentos de mais de R$ 700 milhões em pesquisa e tecnologia. “Hoje, a IA está presente na agricultura, na educação, e na segurança. Isso é eficiência pública”, afirmou.

Desenvolvimento e sustentabilidade

Ronaldo Caiado também aposta no discurso da modernização econômica. Mencionou os avanços em mineração, especialmente na exploração de terras raras — insumos estratégicos para a indústria global —, e anunciou parcerias com o Japão. Na área ambiental, defende o uso de biometano em ônibus e veículos oficiais, como símbolo de sustentabilidade.