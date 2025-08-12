Deputados avaliam saídas para estragos do tarifaço

O tarifaço continua ampliando estragos. A situação deixa governo, empresários e parte da população buscando alternativas para enfrentar a crise, que tende a se agravar. O governo brasileiro, por sua vez, deve colocar em prática a partir desta semana um plano emergencial que inclui linhas de crédito para as empresas mais afetadas; ampliação de compras governamentais de produtos que exportavam para os EUA, especialmente para pequenas e médias exportadoras.

Projeto para proteção das exportações

O deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB, foto), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista, apresentou projeto para criar linha de crédito especial em dólar, destinada a empresas brasileiras exportadoras atingidas pelas tarifas dos EUA. A medida busca amenizar o impacto do tarifaço de até 50% sobre produtos nacionais.

Fundo de Garantia à Exportação

A proposta prevê que os recursos venham do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), já previsto em lei, utilizado para cobrir riscos comerciais e políticos em operações de exportação.

Preservar empregos e contratos

O crédito auxiliaria empresas no Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), antecipando receitas em moeda estrangeira e financiando a produção. Redecker alerta que o aumento tarifário ameaça setores estratégicos, como o coureiro-calçadista, fundamental para o Rio Grande do Sul.

MDB e a vice de Lula

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) negou que haja decisão sobre o partido indicar o vice de Lula em 2026. “Não há decisão do MDB. Isso será resolvido em convenção e no momento certo”, afirmou, ressaltando que a maioria da sigla não é alinhada ao presidente.

Fim da propaganda de bets

O deputado federal gaúcho Luiz Carlos Busato (União), autor do projeto de lei que proíbe toda forma de propaganda de apostas esportivas, conhecidas como bets, em meios de comunicação e plataformas digitais. O parlamentar alerta para o impacto das apostas na saúde mental da população, especialmente entre jovens. Ele aponta que a restrição à publicidade segue o exemplo de outros países, e busca prevenir o estímulo ao vício, ao endividamento e à desagregação familiar. A proposta abrange redes sociais, aplicativos, sites e emissoras de rádio e TV.

Audiência sobre pornografia infantil

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) pediu audiência pública na Comissão de Segurança para discutir denúncias do influenciador Felca, sobre redes de exploração sexual infantil nas redes sociais. Serão convidados representantes do governo, da Polícia Federal, Ministério Público, Conselhos Tutelares, especialistas e empresas como Meta, TikTok, Google e X.

Feminicídios no RS

A comissão externa coordenada pela deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL) segue apurando casos de feminicídio no Estado. Agenda da semana: Quinta (14), 16h30min – visita técnica em Montenegro, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Sexta (15), 14h – visita em São Francisco de Paula, na Procuradoria da Mulher; 18h30min – audiência pública em Tramandaí. No primeiro semestre de 2025 houve 36 registros de feminicídios, um aumento em relação ao mesmo período de 2024, que teve 30 casos no Estado do Rio Grande do Sul.