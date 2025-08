País está entre o caos e os novos caminhos

O tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros que entra em vigor hoje imposto por Donald Trump é mais do que um ataque ao Brasil, é o sintoma de uma erosão global das regras que garantiram previsibilidade ao comércio internacional nas últimas décadas. O tarifaço é a crise do comércio global, entre o caos e a urgência por novos caminhos.

Protecionismo volta a ganhar força

Como alerta o ex-diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC) embaixador Roberto Azevêdo, "o mundo vive um novo normal, em que o protecionismo volta a ganhar força sem freios institucionais". A crítica de Azevêdo é precisa e incômoda. "A OMC, que já foi um instrumento poderoso de resolução de disputas, está hoje paralisada, sem juízes e sem força política. A responsabilidade, nesse caso, não é apenas de Trump. Biden também falhou, manteve e até ampliou medidas protecionistas. Ou seja, o problema é estrutural, o multilateralismo perdeu espaço para uma lógica de salve-se quem puder."

É hora de buscar alianças

Nesse cenário, o Brasil precisa agir com pragmatismo e criatividade. Como diz Azevêdo, "não adianta insistir em canais que terminam na Casa Branca. É hora de buscar alianças com atores econômicos nos EUA e com outros países igualmente prejudicados. O governo Lula precisa assumir o protagonismo e liderar uma resposta articulada, técnica e política".

Parceiro estratégico

Ficar apenas na diplomacia simbólica será inútil. O Brasil tem o que mostrar que é um parceiro estratégico e confiável. Mas para ser ouvido, precisa se fazer respeitar. O mundo mudou, e insistir em fórmulas ultrapassadas não é estratégia. É resignação.

Oposição anuncia obstrução e exige anistia

Em manifestação na rampa do Congresso Nacional, a oposição protesta contra a prisão de Bolsonaro. Líderes anunciam a obstrução no Parlamento e pedem anistia e o fim do foro privilegiado.

Instabilidade institucional

O deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP, foto) alertou para os impactos do tarifaço de 50% imposto pelos EUA, especialmente sobre o agronegócio gaúcho. "O Rio Grande do Sul é um dos maiores exportadores para os Estados Unidos. O setor de carnes, calçados, móveis e tabaco serão fortemente atingidos", afirmou.

Tensão com Trump

Segundo o parlamentar, "o governo Lula falhou ao romper o diálogo com os EUA priorizando alianças ideológicas e provocando tensão com Trump. Houve confronto desnecessário, como a proposta de abandonar o dólar e declarações provocativas durante o Briscs". Hamm também associou o tarifaço à percepção internacional de que há restrições à liberdade no Brasil, com decisões monocráticas do Supremo e perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro.