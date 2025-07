Tarifaço gera apreensão em Brasília

Além da expectativa sobre as tarifas impostas por Donald Trump, a atenção em Brasília se volta à investigação da Polícia Federal (PF) contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP, foto). O inquérito, aberto pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), apura suspeitas de pressão ilegal sobre autoridades brasileiras para barrar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe.

Crimes em apuração

Eduardo, que está nos EUA, é investigado por possíveis crimes como coação, obstrução de investigação e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Nas últimas semanas, ele intensificou aparições em redes sociais, podcasts e entrevistas, defendendo anistia ao pai e criticando governadores que negociam o tarifaço.

Opiniões de parlamentares

O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) fez duras críticas, sem citar nomes, “a quem insistiu em negar e combater o nosso País. E, agora, depois de tudo o que aconteceu, com plano de golpe de Estado, com minuta de golpe de Estado, depredação de prédios públicos, com cooptação da sociedade, a partir desse conceito antidemocrático, pretendem anistia ampla, geral, como se 8 de janeiro tivesse sido um passeio no parque. As instituições neste país funcionam, as instituições nesse país reagem, todos temos compromisso com a democracia irrestrita”, disparou o senador.

Ninguém acima da lei

Já a deputada federal gaúcha Maria do Rosário (PT) defende que “ninguém está acima da lei e Eduardo Bolsonaro deve responder por seus atos”.

Próximos passos

A PF deve concluir o inquérito em breve. Caso a PGR apresente denúncia, caberá ao Supremo decidir se Eduardo Bolsonaro se tornará réu. Enquanto isso, o clima em Brasília promete dias de fortes emoções.

Senadores em missão nos EUA

Em meio à dificuldade do governo Lula em dialogar com os EUA para reduzir o impacto do tarifaço de 50% anunciado por Donald Trump, oito senadores de diferentes partidos estão em Washington em intensa agenda de negociações. Eles buscam apoio de empresários e do Parlamento norte-americano para pressionar Trump e reduzir os danos às exportações brasileiras.

Governo e oposição juntos

Participam da missão nos EUA: Teresa Cristina (PP-MS), Nelsinho Trad (PSD-MS), Esperidião Amin (PP-SC), Marcos Pontes (PL-SP), Fernando Farias (MDB-AL), Carlos Viana (Podemos-MG), Jaques Wagner (PT-BA) e Rogério Carvalho (PT-SE). A viagem ocorre às vésperas do início da nova tarifa, marcada para 1º de agosto.

Exportadores em alerta

São Paulo responde por 33% das exportações aos EUA, e o Ceará pode ter até 45% de sua pauta atingida, principalmente pescados e crustáceos. Os senadores querem sensibilizar congressistas norte-americanos com esses dados.

Diplomacia em campo

O chanceler Mauro Vieira participa de reunião na Organização das Nações Unidas em Nova York e sinalizou disposição para ir a Washington, caso haja abertura, reforçando a busca por uma saída diplomática.

Parlamento nas negociações

Na opinião do deputado Luiz Carlos Hauly (Pode-PR), o Parlamento deveria assumir o papel de interlocutor nas negociações entre o Brasil e os Estados Unidos. A ideia, segundo o deputado, seria ajudar a preservar a histórica aliança entre os dois países. O Senado pensa da mesma forma.